В Рязани зафиксировали 8-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты». Утром в понедельник, 26 января, заторы образовались на улицах Зубковой, Новой, Советской армии, Грибоедова, Некрасова, Почтовой, Маяковского, Каширина, Центральной, а также на Куйбышевском шоссе, Касимовское шоссе, Муромское шоссе, Солотчинское шоссе, Московском шоссе.