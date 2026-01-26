В Рязани снова подняли вопрос сноса недостроенного корпуса больницы № 5

«Когда в Приокском приведут в порядок больницу № 5 и территорию? Там недострой до сих пор не снесен, Просто развалины какие-то, а не больница», — обратился к властям горожанин. Рязанец прикрепил к комментарию фото, датируемое, по его словам, сентябрем 2025 года. В региональном минздраве ему ответили, что пятиэтажный недостроенный корпус находится на балансе администрации города.

«Надеемся, что в скором времени там уберут строительный мусор, после чего будем рассматривать варианты решения вопроса по ремонту здания больницы», — написали в министерстве здравоохранения.

Сроки уборки строительного мусора не уточнили. Напомним, в феврале 2019 года на заседании городской думы на снос недостроенного корпуса больницы № 5 выделили 2,5 миллиона рублей.

Заброшенное здание располагается на улице Медицинской, его стройка началось в 1987 году. Достроить его хотели еще в 2011 году.

