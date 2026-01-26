В России предложили повысить штрафы за парковку на местах инвалидов

Общественный деятель Вадим Попов высказал инициативу по повышению штрафа за незаконную парковку на местах инвалидов. На фоне растущего числа нарушений, он считает, что увеличение штрафа с 5 до 10 тысяч рублей станет эффективным шагом в борьбе с правонарушителями. По мнению Попова, занятие мест для инвалидов обычными водителями — это не только юридическое нарушение, но и морально неприемлемое поведение. «Это не только нарушение закона, но и по-человечески отвратительно. Они лишают людей с ограниченными возможностями права на парковку. Нужно отбить желание к таким действиям у этих водителей. Предлагаю повысить в два раза действующий штраф», — подчеркнул он.

Общественный деятель Вадим Попов высказал инициативу по повышению штрафа за незаконную парковку на местах инвалидов.

На фоне растущего числа нарушений, он считает, что увеличение штрафа с 5 до 10 тысяч рублей станет эффективным шагом в борьбе с правонарушителями.

По мнению Попова, занятие мест для инвалидов обычными водителями — это не только юридическое нарушение, но и морально неприемлемое поведение.

«Это не только нарушение закона, но и по-человечески отвратительно. Они лишают людей с ограниченными возможностями права на парковку. Нужно отбить желание к таким действиям у этих водителей. Предлагаю повысить в два раза действующий штраф», — подчеркнул он.