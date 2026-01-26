В Подмосковье в пожаре погибла женщина со своим 5-летним сыном
В Подмосковье в пожаре погибли женщина со своим 5-летним сыном. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». Отмечается, что причиной возгорания стало короткое замыкание кабеля. Как уточняют соседи, они проснулись от громких криков. Из охваченного пламенем дома прибежал обнаженный мужчина с горящими волосами. Он сообщил, что проснулся в кольце огня и еле выбрался на воздух. Приехавшая скорая помощь забрала мужчину с тяжелыми ожогами, а пожарные на пепелище нашли обугленные тела.
Фото: Плохие новости.