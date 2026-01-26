В Минобороны рассказали о ситуации в зоне СВО на 26 января

За сутки ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также склады хранения боеприпасов и места сборки беспилотников. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 109 беспилотников.

В Минобороны рассказали о ситуации в зоне СВО на 26 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

