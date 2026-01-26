Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
-14°
Втр, 27
-9°
Срд, 28
ЦБ USD 75.92 -0.12 24/01
ЦБ EUR 89.06 0.27 24/01
Нал. USD 77.01 / 77.00 26/01 10:50
Нал. EUR 90.41 / 91.00 26/01 10:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 527
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 008
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 190
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 452
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Ушла из жизни актриса и телеведущая Вероника Ганич
Вероника Ганич окончила Щукинское училище, начала карьеру на радио «Максимум», затем работала на НТВ в рубрике «Стиль» и программе «Субботник». Она также вела утренние репортажи для «Доброе утро, Россия». Известна ролями в сериалах и фильмах: «Кулагин и партнёры», «Это я — дурочка» и др. Также она была членом гильдии шеф-поваров, организовала гастротуры по Франции и сняла программу «География на вкус». Её книга новогодних рецептов «Лучший день в году» получила награду Food Show Awards.

25 января умерла 59-летняя актриса и телеведущая Вероника Ганич. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на специалиста по PR-сопровождению ресторанов Юлию Енькову.

«Печальная утрата — не стало Ники Ганич, которая в прямом смысле расширяла ресторанную географию страны. Изначально телеведущая, журналист, актриса, Ника стала еще и экспертом в кулинарии», — отметила Енькова (цитата по The Voice Mag).

Вероника Ганич окончила Щукинское училище, начала карьеру на радио «Максимум», затем работала на НТВ в рубрике «Стиль» и программе «Субботник». Она также вела утренние репортажи для «Доброе утро, Россия». Известна ролями в сериалах и фильмах: «Кулагин и партнёры», «Это я — дурочка» и др. Также она была членом гильдии шеф-поваров, организовала гастротуры по Франции и сняла программу «География на вкус». Её книга новогодних рецептов «Лучший день в году» получила награду Food Show Awards.

Фото: соцсети.