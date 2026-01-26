Ушла из жизни актриса и телеведущая Вероника Ганич

Вероника Ганич окончила Щукинское училище, начала карьеру на радио «Максимум», затем работала на НТВ в рубрике «Стиль» и программе «Субботник». Она также вела утренние репортажи для «Доброе утро, Россия». Известна ролями в сериалах и фильмах: «Кулагин и партнёры», «Это я — дурочка» и др. Также она была членом гильдии шеф-поваров, организовала гастротуры по Франции и сняла программу «География на вкус». Её книга новогодних рецептов «Лучший день в году» получила награду Food Show Awards.

25 января умерла 59-летняя актриса и телеведущая Вероника Ганич. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на специалиста по PR-сопровождению ресторанов Юлию Енькову.

«Печальная утрата — не стало Ники Ганич, которая в прямом смысле расширяла ресторанную географию страны. Изначально телеведущая, журналист, актриса, Ника стала еще и экспертом в кулинарии», — отметила Енькова (цитата по The Voice Mag).

Фото: соцсети.