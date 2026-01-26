Умер один из основателей отряда «Центроспас» МЧС Андрей Легошин

Андрей Легошин родился 18 марта 1962 года в Железнодорожном. Он был одним из первых добровольцев-спасателей при Совете министров СССР и в Союзе обществ Красного Креста. В 1992 году вступил в отряд «Центроспас», которым руководил с 1993 по 2003 годы. В 2005 году Легошин получил звание заслуженного спасателя.

В 63 года ушёл из жизни Андрей Легошин, заслуженный спасатель России и один из основателей отряда «Центроспас». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Книга славы МЧС России.