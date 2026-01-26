Солнечные вспышки класса М могут произойти 26-27 января

Сейчас специалисты отмечают снижение активности Солнца. Для классификации солнечных вспышек они используют рентгеновские лучи и выделяют пять типов: А, В, С, М и Х. Такие вспышки способны выбрасывать в космическое пространство облака плазмы, которые могут воздействовать на магнитное поле нашей планеты и вызывать магнитные бури.

На Солнце могут произойти вспышки предпоследнего класса мощности (М) в понедельник и вторник, 26 и 27 января. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

