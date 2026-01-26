Рязанская прокуратура проверит Telegram-канал, в котором вымогают деньги у школьников

Зампрокурора области Александр Качуренко провел прием граждан в Чучковского района. С жалобами на Telegram-канал «Сущности Чучкова» к нему обратились родители местных школьников. По их словам, в канале размещаются порочащие и оскорбительные материалы в адрес молодых людей. А за удаление постов администраторы вымогают у школьников деньги, связываясь с ними через анонимные аккаунты. Прокурор пообещал установить принадлежность ресурса и привлечь к ответственности его администратора.

Рязанская прокуратура проверит Telegram-канал, в котором вымогают деньги у школьников. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Зампрокурора области Александр Качуренко провел прием граждан в Чучковского района. С жалобами на Telegram-канал «Сущности Чучкова» к нему обратились родители местных школьников. По их словам, в канале размещаются порочащие и оскорбительные материалы в адрес молодых людей. А за удаление постов администраторы вымогают у школьников деньги, связываясь с ними через анонимные аккаунты.

Прокурор пообещал установить принадлежность ресурса и привлечь к ответственности его администратора.