Пострадавшую в ДТП трехлетнюю девочку вертолет санавиации доставил в Рязань

ДТП произошло 25 января на 345-м километре дороги М-5 «Урал» в Шацком округе. Столкнулись «Тойота» и «Лада Калина». Погибла пассажирка иномарки, пострадали водители обоих машин и трое пассажиров «Лады». Отмечается, что наиболее тяжелым было состояние трехлетней девочки. Врачи Шацкой межрайонной больницы провели экстренную телемедицинскую консультацию с федеральными экспертами для оценки тяжести травмы ребенка. Девочку решили направить в Рязань. Вертолет санавиации доставил ее в ОДКБ в течение трех часов после происшествия.

Пострадавшую в ДТП трехлетнюю девочку вертолет санавиации доставил в Областную детскую больницу имени Дмитриевой в Рязани. Об этом сообщил ИД «Пресса».

«Вся система сработала оперативно. Решение об эвакуации вертолетом было критически важным — в такой ситуации каждая минута на счету», — заявила Лариса Гузева, заместитель главврача Шацкой больницы.