В Рязанской области в ДТП погибла 20-летняя девушка, еще пятеро пострадали

ДТП произошло 25 января, примерно в 12:10 на 345-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шацком районе. Столкнулись"Тойота", за рулем которого был 26-летний мужчина и «Лада Калина», под управлением 51-летней женщины. В результате ДТП 20-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте происшествия. За медпомощью обращались водители автомобилей, а также пассажиры «Лады» в возрасте трех, 12 и 22 лет. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

