Под Рязанью отключили свет

В 20:37 26 января из-за «технологического нарушения» отключился свет в селе Ласково Рязанского района по следующим адресам: дома №№ 78, 329, 330, 994, 995, 996, 997, 998, 999. На месте работает аварийная бригада. Напомним, утром 26 января в этих домах уже отключали свет.