Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за продажу просроченных товаров

Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект о поэтапных штрафах за продажу просроченных маркированных товаров. С 1 марта 2026 года штрафы начнут действовать для биодобавок, пива и слабоалкогольных напитков, а с 1 июля 2026 года — для всех товаров с обязательной маркировкой. Штрафы составят 10 тыс. рублей за каждую просроченную единицу для ИП и 20 тыс. рублей для юридических лиц. Законопроект также вводит штрафы за продажу табачной продукции по цене выше максимальной розничной — от 5 тыс. рублей за продажи до 100 единиц в день до 500 тыс. рублей за более 1000 единиц ежедневно.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в I чтении правительственный законопроект, который вводит поэтапные штрафы за продажу просроченных маркированных товаров. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, административная ответственность начнет действовать с 1 марта 2026 года для биологически активных добавок к пище, пива и слабоалкогольных напитков. С 1 июля 2026 года штрафы распространятся на все товары, подлежащие обязательной маркировке.

За продажу просроченных маркированных товаров, зафиксированных системой мониторинга, индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере 10 тысяч рублей за каждую проданную единицу, а юридическим лицам — 20 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект вводит штрафы для юридических лиц и ИП за продажу маркированной табачной продукции выше установленной максимальной розничной цены. Размер штрафа будет варьироваться от 5 тысяч рублей за продажу до 100 единиц в день до 500 тысяч рублей за продажу более 1000 единиц.