Глава СПЧ предложил исключать школьников за нападение на учителей

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что учащихся необходимо исключать из школ за нападение на учителей. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, передает РИА Новости.

По словам Фадеева, решение об исключении должно приниматься педагогическим советом без длительных обсуждений. Он подчеркнул, что нападение на учителя является недопустимым и нарушает базовые принципы общественной жизни.

Также глава СПЧ напомнил о ранее высказанной идее введения оценки за поведение школьников в формате «зачет» или «незачет». При этом он отметил, что строгие меры должны применяться прежде всего к тем, кто мешает проведению уроков или оскорбляет педагогов.