ФАС проверит обоснованность повышения тарифов МТС в феврале 2026 года

ФАС проверит законность повышения тарифов на услуги связи от мобильного оператора ПАО «МТС», запланированного на февраль 2026 года. Компания сообщила, что стоимость услуг возрастёт в среднем на 15,6% для 18 миллионов абонентов. Об этом сообщило издание «Интерфакс».
Регулятор заявил, что повышение тарифов затронуло и пользователей, которым МТС предложила снизить стоимость услуг по соглашению с ФАС. В ноябре ФАС и МТС договорились урегулировать претензии по увеличению тарифов на 8% для более 30 миллионов абонентов в апреле-мае 2024 года. МТС обязалась инвестировать 2,4 миллиарда рублей в развитие сети в малых населенных пунктах, вернуть 664 миллиона рублей в бюджет и предложить семь вариантов возврата тарифов. ФАС назвала повышение тарифов нарушением соглашения.
«Также служба проанализирует обоснованность повышения стоимости услуг связи для иных абонентов и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования», — добавили в ФАС.