Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 635
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 171
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 199
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 464
ФАС проверит обоснованность повышения тарифов МТС в феврале 2026 года
ФАС проверит законность повышения тарифов на услуги связи от мобильного оператора ПАО «МТС», запланированного на февраль 2026 года. Компания сообщила, что стоимость услуг возрастёт в среднем на 15,6% для 18 миллионов абонентов. Об этом сообщило издание «Интерфакс».

Регулятор заявил, что повышение тарифов затронуло и пользователей, которым МТС предложила снизить стоимость услуг по соглашению с ФАС. В ноябре ФАС и МТС договорились урегулировать претензии по увеличению тарифов на 8% для более 30 миллионов абонентов в апреле-мае 2024 года. МТС обязалась инвестировать 2,4 миллиарда рублей в развитие сети в малых населенных пунктах, вернуть 664 миллиона рублей в бюджет и предложить семь вариантов возврата тарифов. ФАС назвала повышение тарифов нарушением соглашения.

«Также служба проанализирует обоснованность повышения стоимости услуг связи для иных абонентов и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования», — добавили в ФАС.