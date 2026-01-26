ФАС проверит обоснованность повышения тарифов МТС в феврале 2026 года

Регулятор заявил, что повышение тарифов затронуло и пользователей, которым МТС предложила снизить стоимость услуг по соглашению с ФАС. В ноябре ФАС и МТС договорились урегулировать претензии по увеличению тарифов на 8% для более 30 миллионов абонентов в апреле-мае 2024 года. МТС обязалась инвестировать 2,4 миллиарда рублей в развитие сети в малых населенных пунктах, вернуть 664 миллиона рублей в бюджет и предложить семь вариантов возврата тарифов. ФАС назвала повышение тарифов нарушением соглашения.

ФАС проверит законность повышения тарифов на услуги связи от мобильного оператора ПАО «МТС», запланированного на февраль 2026 года. Компания сообщила, что стоимость услуг возрастёт в среднем на 15,6% для 18 миллионов абонентов. Об этом сообщило издание «Интерфакс».

«Также служба проанализирует обоснованность повышения стоимости услуг связи для иных абонентов и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования», — добавили в ФАС.