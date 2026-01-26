Две девушки погибли после взрыва в центре подготовки МВД в Сыктывкаре

Две девушки погибли после взрыва в центре подготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

24 января умерла вторая пострадавшая при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД по республике Коми. Девушка провела в реанимации больше недели, но спасти ее не удалось. За несколько дней до ее гилеи скончалась другая девушка.

Всего пострадало 30 человек.

Задержанному начальнику центра вменяют то, что он разрешил проведение занятий в зале, находящемся на ремонте.