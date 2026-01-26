14 нарушений запрета на продажу алкоголя зафиксировали в Рязанской области в День студента

25 января полицейские провели рейды по торговым точкам Рязанской области для проверки соблюдения запрета на продажу алкоголя. В результате выявлено 14 нарушений, из оборота изъято 90 литров спиртного. Проверки охватили магазины и торговые павильоны на улицах Пушкина, Островского, Забайкальской, Молодцова и кафе на улице Попова и Касимовском шоссе в Рязани. Нарушения также зафиксировали в Михайловском, Ряжском, Рязанском, Шацком, Шиловском и Клепиковском районах. По фактам нарушений возбуждены административные дела, нарушителям грозят крупные штрафы. Полиция напоминает, что продажа алкоголя в День студента и другие праздничные дни запрещена законом.

