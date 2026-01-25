За ночь над Россией перехватили 52 украинских БПЛА

18 БПЛА самолетного типа средства ПВО сбили над Брянской областью, 15 — над Краснодарским краем, девять — над Ростовской областью. Еще четыре дрона уничтожили над Орловской областью. Над Белгородской и Астраханской областями перехватили по три беспилотника.

За ночь над Россией перехватили 52 украинских БПЛА. Об этом 25 января сообщили в соцсетях Минобороны.

18 БПЛА самолетного типа средства ПВО сбили над Брянской областью, 15 — над Краснодарским краем, девять — над Ростовской областью. Еще четыре дрона уничтожили над Орловской областью.

Над Белгородской и Астраханской областями перехватили по три беспилотника.