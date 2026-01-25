Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 25
-18°
Пнд, 26
-16°
Втр, 27
-8°
ЦБ USD 75.92 -0.12 24/01
ЦБ EUR 89.06 0.27 24/01
Нал. USD 77.06 / 77.00 25/01 07:00
Нал. EUR 90.26 / 91.00 25/01 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
2 776
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
2 079
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 109
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 345
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
За ночь над Россией перехватили 52 украинских БПЛА
18 БПЛА самолетного типа средства ПВО сбили над Брянской областью, 15 — над Краснодарским краем, девять — над Ростовской областью. Еще четыре дрона уничтожили над Орловской областью. Над Белгородской и Астраханской областями перехватили по три беспилотника.

За ночь над Россией перехватили 52 украинских БПЛА. Об этом 25 января сообщили в соцсетях Минобороны.

18 БПЛА самолетного типа средства ПВО сбили над Брянской областью, 15 — над Краснодарским краем, девять — над Ростовской областью. Еще четыре дрона уничтожили над Орловской областью.

Над Белгородской и Астраханской областями перехватили по три беспилотника.