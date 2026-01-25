В Рязанской области произошло ДТП
Отмечается, что авария произошла 24 января в Клепиковском районе. Судя по кадрам, столкнулись иномарка и «Газель». На месте происшествия работал эвакуатор. Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.
