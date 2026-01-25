На компанию Meta* подали в суд из-за доступа к перепискам в WhatsApp**

На компанию подали в суд истцы из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР. Они заявили, что Meta* «делает ложные утверждения о приватности и безопасности мессенджера». Речь идет о технологии сквозного шифрования, за счет которой, как говорили в компании, обеспечивается доступ к переписке только для ее участников. По словам истцов, в действительности Meta* хранит переписки и ее сотрудники получают доступ к ним. В компании назвали обвинения «пустой фантазией». * признана экстремистской и запрещена в РФ. **принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

На компанию Meta* подали в суд и обвинили в мошенничестве из-за доступа к перепискам в WhatsApp**. Об этом 25 января сообщило РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

На компанию подали в окружной суд США в Сан-Франциско истцы из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР. Они заявили, что Meta* «делает ложные утверждения о приватности и безопасности мессенджера».

По данным Bloomberg, речь идет о технологии сквозного шифрования, за счет которой, как говорили в компании, получать доступ к переписке могут только ее участники.

По словам истцов, в действительности Meta* хранит переписки. Сотрудники могут получать доступ к ним.

В публикации также указано, что в компании назвали обвинения «пустой фантазией», но пообещали принять ответные шаги против истцов.

*признана экстремистской и запрещена в РФ.

**принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.