На компанию Meta* подали в суд из-за доступа к перепискам в WhatsApp**

Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
2 849
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
2 093
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 112
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 354
На компанию Meta* подали в суд и обвинили в мошенничестве из-за доступа к перепискам в WhatsApp**. Об этом 25 января сообщило РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

На компанию подали в окружной суд США в Сан-Франциско истцы из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР. Они заявили, что Meta* «делает ложные утверждения о приватности и безопасности мессенджера».

По данным Bloomberg, речь идет о технологии сквозного шифрования, за счет которой, как говорили в компании, получать доступ к переписке могут только ее участники.

По словам истцов, в действительности Meta* хранит переписки. Сотрудники могут получать доступ к ним.

В публикации также указано, что в компании назвали обвинения «пустой фантазией», но пообещали принять ответные шаги против истцов.

*признана экстремистской и запрещена в РФ.

**принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.