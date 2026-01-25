На компанию Meta* подали в суд из-за доступа к перепискам в WhatsApp**

На компанию Meta* подали в суд и обвинили в мошенничестве из-за доступа к перепискам в WhatsApp**. Об этом 25 января сообщило РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
На компанию подали в окружной суд США в Сан-Франциско истцы из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР. Они заявили, что Meta* «делает ложные утверждения о приватности и безопасности мессенджера».
По данным Bloomberg, речь идет о технологии сквозного шифрования, за счет которой, как говорили в компании, получать доступ к переписке могут только ее участники.
По словам истцов, в действительности Meta* хранит переписки. Сотрудники могут получать доступ к ним.
В публикации также указано, что в компании назвали обвинения «пустой фантазией», но пообещали принять ответные шаги против истцов.
*признана экстремистской и запрещена в РФ.
**принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.