Замена батарей в доме может привести к штрафу
Замена батарей в доме может привести к штрафу. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, передали RT.

Несогласованная установка грозит штрафом по статье 7.21 КоАП РФ до 1,5 тысячи рублей, а в случае судебного разбирательства — обязанностью за свой счет вернуть все в исходное состояние.