Замена батарей в доме может привести к штрафу

Замена радиаторов в квартире возможна только после согласования с управляющей компанией. Согласно Постановлению Правительства РФ № 491, радиаторы без отключающих кранов относятся к общедомовой системе отопления, и их самовольная замена может нарушить тепловой баланс подъезда, пояснил Бондарь. При температуре ниже -10 °C отключение стояка могут отказать. При плановых работах отопление отключают максимум на три часа в день — этого обычно хватает для замены.

Замена батарей в доме может привести к штрафу. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, передали RT.

Замена радиаторов в квартире возможна только после согласования с управляющей компанией. Согласно Постановлению Правительства РФ № 491, радиаторы без отключающих кранов относятся к общедомовой системе отопления, и их самовольная замена может нарушить тепловой баланс подъезда, пояснил Бондарь.

При температуре ниже -10 °C отключение стояка могут отказать. При плановых работах отопление отключают максимум на три часа в день — этого обычно хватает для замены.

УК может запросить технические данные новых приборов и уведомить соседей. Эксперт посоветовал заранее предупредить жильцов подъезда — это вопрос добрососедства.

Несогласованная установка грозит штрафом по статье 7.21 КоАП РФ до 1,5 тысячи рублей, а в случае судебного разбирательства — обязанностью за свой счет вернуть все в исходное состояние.