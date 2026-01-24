Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 24
-18°
Вск, 25
-18°
Пнд, 26
-17°
ЦБ USD 75.92 -0.12 24/01
ЦБ EUR 89.06 0.27 24/01
Нал. USD 77.06 / 77.00 24/01 11:10
Нал. EUR 90.26 / 91.00 24/01 11:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
2 151
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 940
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 051
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 232
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области ожидается сильный мороз
Главное управление МЧС России по Рязанской области обратилось к жителям с рекомендациями: Не использовать открытый огонь для освещения в случае отключения электричества; Соблюдать правила эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов, не оставлять их без присмотра; Ограничить выход на улицу без крайней необходимости, особенно детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

По данным Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные и утренние часы 25 января на территории региона местами ожидается резкое понижение температуры воздуха до -30 °C. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Главное управление МЧС России по Рязанской области обратилось к жителям с рекомендациями:

  • Не использовать открытый огонь для освещения в случае отключения электричества;
  • Соблюдать правила эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов, не оставлять их без присмотра;
  • Ограничить выход на улицу без крайней необходимости, особенно детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.