В Рязанской области ожидается сильный мороз

Главное управление МЧС России по Рязанской области обратилось к жителям с рекомендациями: Не использовать открытый огонь для освещения в случае отключения электричества; Соблюдать правила эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов, не оставлять их без присмотра; Ограничить выход на улицу без крайней необходимости, особенно детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

По данным Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные и утренние часы 25 января на территории региона местами ожидается резкое понижение температуры воздуха до -30 °C. Об этом сообщили в региональном МЧС.

