Татьяны и студенты смогут бесплатно покататься на коньках в Рязани
Татьяны и студенты смогут бесплатно покататься на коньках в Рязани. Об акции сообщили в соцсетях Рязанской ВДНХ.
Фото: кадр из сюжета ГТРК «Ока».