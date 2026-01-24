Татьяны и студенты смогут бесплатно покататься на коньках в Рязани

Отмечается, что 25 января в честь Татьяниного дня и Дня российского студенчества на катке в Торговом городке пройдет акция. Если посетительница по имени Татьяна предъявит документы, проход на каток на сеансы в 13:30, 14:45 и 16:00 будет бесплатным. Также студенты могут воспользоваться возможностью бесплатно пройти на каток. при предъявлении студенческого билета.

Татьяны и студенты смогут бесплатно покататься на коньках в Рязани. Об акции сообщили в соцсетях Рязанской ВДНХ.

Отмечается, что 25 января в честь Татьяниного дня и Дня российского студенчества на катке в Торговом городке пройдет акция. Если посетительница по имени Татьяна предъявит документы, проход на каток на сеансы в 13:30, 14:45 и 16:00 будет бесплатным.

Также студенты могут воспользоваться возможностью бесплатно пройти на каток. при предъявлении студенческого билета.

Фото: кадр из сюжета ГТРК «Ока».