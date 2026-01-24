Скончался режиссер фильмов «Любовь-морковь» Александр Олейников

Олейников работал на ТВ-6, НТВ, «России», ТВЦ и «Первом канале». Он был генеральным продюсером ТВ-6 (1995-1997) и ТВЦ (2006-2012), а также возглавлял пресс-службу Московского международного кинофестиваля. Широкой публике он запомнился как автор и режиссер комедийной трилогии «Любовь-морковь» и фильма «Невидимки». Олейников также преподавал и входил в Академию российского телевидения.

На 61-м году жизни скончался Александр Олейников. О его смерти сообщили в «АиФ» со ссылкой на писательницу Марину Юденич.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова.