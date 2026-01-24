Рязанская область заняла первое место во Всероссийском конкурсе

Губернатор отметил, что в регионе действуют 475 территориальных общественных советов и более 1000 сельских старост, которые совместно с жителями решают вопросы благоустройства, социальной жизни и развития своих территорий. Особо отмечены рязанские проекты: ТОС «Добрынинский городок» из Шиловского района стал победителем в номинации по патриотическому воспитанию, ТОС «Дубовая роща» из Рязани — призер в номинации «Экология». Староста села Подлипки Касимовского округа Радек Шаяботдинов вошел в число лучших старост страны.

