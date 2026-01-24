Рязанская лучница стала мастером спорта России

На Первенстве России по стрельбе из лука в Орле спортсменка выполнила норматив и стала мастером спорта России, набрав в квалификации 569 очков. В министерстве поздравили Киру Новикову с достижением. Также отметили работу ее тренера Дмитрия Шилина.

