Из Рязанской области выдворили мигрантов, нарушивших российское законодательство
В январе 2026 года сотрудники УМВД России по Рязанской области обеспечили выдворение нескольких иностранных граждан, чье пребывание в стране было признано нежелательным. Все они ранее находились в Центре временного содержания иностранных граждан при региональном управлении МВД, сообщили в областной полиции.

Среди выдворенных — двое граждан одной из стран Средней Азии, освободившихся после отбытия наказания в местах лишения свободы на территории региона. Один из них был осужден за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, другой — за кражу. По решению Минюста России, их дальнейшее пребывание в РФ признано нежелательным.

Третий гражданин той же страны был задержан полицейскими в ходе рейда за нарушение правил миграционного учета. Суд постановил о его принудительном выдворении из страны.

Сопровождение до международного аэропорта «Домодедово» осуществили совместно сотрудники полиции и судебные приставы. Иностранцы покинули территорию России за собственный счет.

По информации УМВД, с начала 2025 года из Рязанской области депортировано 231 иностранец, еще 58 — выдворены в административном порядке. Все они проходили через ЦВСИГ регионального управления.

Фото — рязанское УМВД