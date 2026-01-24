75 БПЛА уничтожили ночью в России

Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 46 БПЛА — над территорией Ростовской области, 22 БПЛА — над территорией Белгородской области, три беспилотника сбили над территорией Республики Крым, два БПЛА уничтожили над территорией Курской области, и по одному в над территорией Воронежской и Брянской областей.