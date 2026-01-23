Жителям Спасска сообщили о режиме работы городской бани 24 и 25 января
Жителям Спасска сообщили о режиме работы городской бани 24 и 25 января. Об этом пишет пресс-служба райадминистрации. Уточняется, что в выходные дни баня будет работать в обычном режиме, а именно с 9:20 до 20:55. В субботу — женский день, в воскресенье — мужской день. Жителям напомнили, что в Спасской городской бане были технические неполадки с котлами, которые быстро устранили за прошедшую неделю.
Жителям Спасска сообщили о режиме работы городской бани 24 и 25 января. Об этом пишет пресс-служба райадминистрации.
Уточняется, что в выходные дни баня будет работать в обычном режиме, а именно с 9:20 до 20:55. В субботу — женский день, в воскресенье — мужской день.
Жителям напомнили, что в Спасской городской бане были технические неполадки с котлами, которые быстро устранили за прошедшую неделю.
Фото: Администрация Спасского муниципального округа.