Жители Скопина рассказали о сове, поселившейся рядом с Домом соцобслуживания

На ели возле Скопинского Дома соцобслуживания поселилась сова. Об этом пишет ИД «Пресса». Местные жители поделились своими впечатлениями о новой «жительнице» и отметили, что их прогулки стали более увлекательными. «Сова сидит высоко, спокойно взирая на мир своими огромными глазами. Кажется, будто она охраняет покой нашего дома. Для нас это добрый знак! Ведь сова издревле считается символом мудрости и спокойствия», — рассказали они.