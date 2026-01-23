Жители Рязанской области пожаловались на провисшие высоковольтные провода

В микрорайоне Приокский за школой сильно провисли высоковольтные провода, сообщили подписчики группы «Автоклуб Касимов».

По словам очевидцев, на участке отсутствует тротуар — вместо него образовалась большая куча снега, по которой вынуждены ходить люди. Ситуация вызывает особую тревогу, так как по этому пути ежедневно проходят дети.

Жители отмечают, что сочетание провисших проводов и отсутствия безопасной пешеходной зоны делает передвижение по этому участку крайне небезопасным, и просят администрацию обратить внимание на проблему.