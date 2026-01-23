В выходные в Рязанской области пройдут масштабные рейды ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут в предстоящие выходные 24 и 25 января рейдовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рейды направлены на выявление водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, а также управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

В ведомстве призывают участников дорожного движения не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других серьезных нарушениях ПДД.