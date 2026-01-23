В УМВД заявили, что преступность в Рязанской области снизилась на 4,5%

В УМВД России по Рязанской области подвели итоги работы за 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отметили, что в 2025 году общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 4,5%, составив 8104 случая по сравнению с 8490 в предыдущем году. По данным ведомства, особенно положительные результаты наблюдаются в профилактической работе: количество преступлений, таких как умышленное причинение вреда здоровью, грабежи и кражи, значительно уменьшилось. Уточняется, что грабежи сократились на 42%, а кражи из квартир с незаконным проникновением уменьшились на 22,3%.

