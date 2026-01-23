Рязань
В Рязанском кардиодиспансере появился аппарат для анализа свертываемости крови
В рентген-операционной Рязанского кардиодиспансера появился новый коагулометр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Отмечается, что коагулометр необходим при проведении эндоваскулярных вмешательств.

«Исследование позволяет оценить вероятность кровотечения или, наоборот, образования тромбов. И, в случае необходимости, скорректировать дозу антикоагулянта, который вводится пациенту перед операцией или поменять препарат», — рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог рентген-операционной Юлия Горынцева.

По ее словам, аппарат отличается точностью данных.

«Важно, что мы видим все необходимые показатели здесь и сейчас. Не нужно направлять кровь в лабораторию, ждать результатов… Теперь весь процесс занимает не более двух минут. Результаты анализов мы видим на мониторе, и можем максимально оперативно предпринять все, что требуется для успешного проведения оперативного вмешательства», — заявила Юлия Горынцева.