В Рязани зафиксировали 10-балльные пробки
Рязань встала в 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют «Яндекс карты». Вечером 23 января заторы образовались на улицах Семашко, Маяковского, Горького, Циолковского, Есенина, Зубковой, на Северной Окружной дороге и т. д. Пробки образовались на улицах Грибоедова, Каширина, Дзержинского, Вокзальная, Чапаева, Сенная, Большая, Советской армии, также на Московском шоссе, Первомайском проспекте и прочих. По данным ресурса, в городе зафиксировано пять ДТП, на улицах Есенина, Свободы, Вокзальная, а также на Первомайском проспекте и Касимовском шоссе.
