Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
1 358
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 782
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
985
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 101
Все публикации →
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Рязани зафиксировали 10-балльные пробки
Рязань встала в 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют «Яндекс карты». Вечером 23 января заторы образовались на улицах Семашко, Маяковского, Горького, Циолковского, Есенина, Зубковой, на Северной Окружной дороге и т. д. Пробки образовались на улицах Грибоедова, Каширина, Дзержинского, Вокзальная, Чапаева, Сенная, Большая, Советской армии, также на Московском шоссе, Первомайском проспекте и прочих. По данным ресурса, в городе зафиксировано пять ДТП, на улицах Есенина, Свободы, Вокзальная, а также на Первомайском проспекте и Касимовском шоссе.

