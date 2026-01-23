Рязань
В Рязани уборка снега продолжится в выходные дни
Фото: Администрация Рязани.