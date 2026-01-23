В Рязани уборка снега продолжится в выходные дни

В Рязани уборка продолжится и в выходные дни. Об этом сообщила администрация города. 23 января вывезли снег с улицы Свободы и Куйбышевского шоссе. Сотрудники очистили остановки и пешеходные переходы на улицах Касимовское шоссе, Весенней, Братиславской, Октябрьской, Грибоедова, площади Мичурина, а также в поселке Агропром и других районах города. Пешеходные зоны очищаются и обрабатываются противогололедными средствами. В выходные дни в ночное и дневное время будет организовано дежурство комбинированных дорожных машин (КДМ). Бригады займутся очисткой урн, сбором случайного мусора, а также планируется очистка пешеходных зон и остановок.

Фото: Администрация Рязани.