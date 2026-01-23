В Рязани у мужчины случился инсульт из-за самолечения

Пациент М. почувствовал недомогание и решил прилечь. Когда дочь принесла отцу чай, она заметила, что у мужчины нарушилась речь. Левая рука плохо двигалась. Дочь вызвала скорую. Бригада врачей доставила мужчину в ОКБ с подозрением на инсульт. При обследовании диагноз подтвердился. «Из беседы с дочерью выяснилось, что ее отец периодически, без назначения врача, принимал различные лекарства от болей в сердце. Он считал, что они помогают, но они лишь ухудшили его состояние, вызвав закупорку сосудов и нарушение кровоснабжения мозга», — говорится в сообщении.

Пациенту провели тромболитическую терапию (растворили тромб и восстановили кровоток в закупоренном сосуде специальными препаратами).

Мужчина провел в больнице восемь дней. Его уже выписали.