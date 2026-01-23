В Рязани обсудили создание первой футбольной Академии

В Рязани состоялось отчетное собрание регионального футбольного союза (РРФС), на котором обсудили планы по развитию футбола, в том числе создание первой футбольной Академии в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Также на собрании речь шла о создании первой профессиональной команды региона по футзалу, о реконструкции действующего футбольного манежа, где планируется разместить два дополнительных поля с подогревом и трибуны на две тысячи зрителей. Кроме того, собравшиеся обсудили модернизацию игровых площадок в муниципальных округах.

Президент областного футбольного союза Илья Котиков также отметил, что в прошлом году на стадионе «Рязань-Арена» отремонтировали трибуны, санузлы, раздевалки, а также заменили светодиодный экран. Он уточнил, что на данный момент разработана проектно-сметная документация на возведение навеса над одной из трибун.

Помимо этого, отмечается, что Рязанская область присоединилась к участию во Всероссийском проекте РФС «Футбол в школе». До конца этого учебного года во всех школах планируется провести тематические занятия с привлечением профессиональных тренеров. С 2026 года ученики смогут бесплатно посещать домашние матчи по футболу в целях популяризации этого вида спорта.