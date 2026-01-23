Рязань
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Рязани обсудили создание первой футбольной Академии
В Рязани состоялось отчетное собрание регионального футбольного союза (РРФС), на котором обсудили планы по развитию футбола. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

На собрании речь шла о создании первой профессиональной команды региона по футзалу и первой футбольной Академии, а также о реконструкции действующего футбольного манежа, где планируется разместить два дополнительных поля с подогревом и трибуны на две тысячи зрителей.

Кроме того, собравшиеся обсудили модернизацию игровых площадок в муниципальных округах.

Президент областного футбольного союза Илья Котиков также отметил, что в прошлом году на стадионе «Рязань-Арена» отремонтировали трибуны, санузлы, раздевалки, а также заменили светодиодный экран. Он уточнил, что на данный момент разработана проектно-сметная документация на возведение навеса над одной из трибун.

Помимо этого, отмечается, что Рязанская область присоединилась к участию во Всероссийском проекте РФС «Футбол в школе». До конца этого учебного года во всех школах планируется провести тематические занятия с привлечением профессиональных тренеров. С 2026 года ученики смогут бесплатно посещать домашние матчи по футболу в целях популяризации этого вида спорта.