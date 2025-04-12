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В Рязани построят два открытых футбольных поля с подогревом и трибунами
Глава региона Павел Малков провел выездное совещание на тему развития футбола на стадионе «Рязань-Арена». На встрече обсудили, что рядом с крытым манежем в Рязани планируют построить два открытых поля с подогревом и трибунами на две тысячи зрителей. Постепенно обновят «Рязань-Арену». Там появятся новые трибуны, площадки для трансляций и помещения. «Планируем реконструкцию ЦСК, а также строительство новых футбольных полей в районах, включая новый стадион в Сасове», — заключил Павел Малков.

В Рязани построят два открытых футбольных поля с подогревом и трибунами. Об этом сообщил 12 апреля губернатор региона Павел Малков в соцсетях.

Он провел выездное совещание на тему развития футбола на стадионе «Рязань-Арена». На встрече обсудили, что рядом с крытым манежем в Рязани планируют построить два открытых поля с подогревом и трибунами на две тысячи зрителей.

Постепенно обновят «Рязань-Арену». Там появятся новые трибуны, площадки для трансляций и помещения.

«Планируем реконструкцию ЦСК, а также строительство новых футбольных полей в районах, включая новый стадион в Сасове», — заключил Павел Малков.

Ранее стало известно, что около рязанской спортшколы «Комета» построят два новых корпуса.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова