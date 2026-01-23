В России хотят ограничить продажу алкоголя после 21:00

В Общественной палате РФ предложили ограничить время продажи крепкого алкоголя, чтобы снизить уровень алкоголизма и преступности. С инициативой выступил заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб, сообщает РИА Новости.

По его словам, крепкий алкоголь целесообразно продавать не позднее 21:00 или, как минимум, 22:00. Гриб отметил, что покупки алкоголя поздно вечером часто связаны с повторным приобретением спиртного.

«Как правило, тот, кто покупает крепкий алкоголь около 23:00, идет за второй или третьей бутылкой», — пояснил он.

При этом продажу слабоалкогольных напитков, по мнению представителя Общественной палаты, можно оставить до 23:00. Ограничения на крепкий алкоголь предлагается вводить поэтапно.