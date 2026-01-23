В Иркутской области мужчина зарезал девушку и бросил труп на проезжей части

В Иркутской области молодой человек зарезал 22-летнюю девушку и бросил труп на проезжей части. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что погибшая хотела прекратить отношения с молодым человеком. Во время ссоры он набросился на девушку с ножом. После, по данным канала, молодой человек перетащил тело на проезжую часть, труп переехала машина.

Вскоре выяснилось, что девушка скончалась до ДТП.

Фото: Госавтоинспекция по Иркутской области.