В Иркутской области мужчина зарезал девушку и бросил труп на проезжей части
В Иркутской области молодой человек зарезал 22-летнюю девушку и бросил труп на проезжей части. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".
Отмечается, что погибшая хотела прекратить отношения с молодым человеком. Во время ссоры он набросился на девушку с ножом. После, по данным канала, молодой человек перетащил тело на проезжую часть, труп переехала машина.
Вскоре выяснилось, что девушка скончалась до ДТП.
Фото: Госавтоинспекция по Иркутской области.