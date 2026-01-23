В Госдуме заявили о необходимости последовательной отмены ЕГЭ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой высказал мнение о необходимости отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и возвращения к традиционной системе образования. Об этом пишет РИА Новости. Толстой отметил, что ЕГЭ и ОГЭ являются результатом заимствования западной образовательной модели, известной как Болонская система. По словам Толстого, необходимо не только изменить Болонскую систему, но и пересмотреть всю существующую образовательную структуру, которая была выстроена по западным образцам. «Я считаю, что нужно последовательно отменять ЕГЭ, возвращать традиционную систему образования, состоящую из выпускных и вступительных экзаменов», — подчеркнул он.

