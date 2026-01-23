В Госдуме рассказали, когда в России могут появиться законы об ИИ

Депутат Госдумы Андрей Свинцов сообщил о перспективах разработки законов об искусственном интеллекте (ИИ) в России. Об этом пишет Pravda.Ru. По его словам, реальные законодательные инициативы могут появиться не ранее 2027 года. В этом году акцент будет сделан на обсуждении и анализе международного опыта в области ИИ. Свинцов отметил, что на данный момент готовых законопроектов для рассмотрения в Госдуме нет.

