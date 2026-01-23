Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
-16°
Сбт, 24
-18°
Вск, 25
-17°
ЦБ USD 76.04 -1.48 23/01
ЦБ EUR 88.79 -1.93 23/01
Нал. USD 77.06 / 77.00 23/01 16:55
Нал. EUR 90.26 / 90.51 23/01 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
1 221
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 757
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
976
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 078
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме ответили, могут ли Россия и США стать союзниками
Депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что России и США необходимо продолжать переговорный процесс, так как без их участия невозможно решить серьезные мировые вопросы. Однако, по его мнению, прочный союз между двумя странами маловероятен. Афонин отметил, что стремление к союзу с США может привести к разрушению отношений с ключевыми стратегическими партнерами, такими как Китай, КНДР и Индия. Он подчеркнул, что текущая политика Вашингтона в значительной степени определяется интересами крупного американского капитала и добавил, что действия Дональда Трампа, хотя и могут показаться привлекательными, на самом деле направлены на укрепление позиций США в глобальной политике.

Депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что России и США необходимо продолжать переговорный процесс, так как без их участия невозможно решить серьезные мировые вопросы. Об этом пишет NEWS.ru.

Однако, по его мнению, прочный союз между двумя странами маловероятен. Афонин отметил, что стремление к союзу с США может привести к разрушению отношений с ключевыми стратегическими партнерами, такими как Китай, КНДР и Индия.

Он подчеркнул, что текущая политика Вашингтона в значительной степени определяется интересами крупного американского капитала и добавил, что действия Дональда Трампа, хотя и могут показаться привлекательными, на самом деле направлены на укрепление позиций США в глобальной политике.

Фото: Илья Старков / Фотобанк Лори.