В Госдуме ответили, могут ли Россия и США стать союзниками

Депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что России и США необходимо продолжать переговорный процесс, так как без их участия невозможно решить серьезные мировые вопросы. Об этом пишет NEWS.ru.

Однако, по его мнению, прочный союз между двумя странами маловероятен. Афонин отметил, что стремление к союзу с США может привести к разрушению отношений с ключевыми стратегическими партнерами, такими как Китай, КНДР и Индия.

Он подчеркнул, что текущая политика Вашингтона в значительной степени определяется интересами крупного американского капитала и добавил, что действия Дональда Трампа, хотя и могут показаться привлекательными, на самом деле направлены на укрепление позиций США в глобальной политике.

Фото: Илья Старков / Фотобанк Лори.