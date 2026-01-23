В ГД предложили поднять стипендию студентам до 18,9 тыс. рублей

«Законопроектом предлагается установить на федеральном уровне минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на текущий год», — процитировало «РИА Новости». Отмечается, что прожиточный минимум в России составляет около 18,9 тысяч рублей. Таким образом, повышение стипендий поможет укрепить систему социальной защиты студентов в стране.

Стипендию студентам очного отделения могут повысить до 18,9 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Также Миронов отметил, что в России важно ежегодно пересматривать размер стипендий.