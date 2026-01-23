Умерла актриса, снявшаяся в сериале «Моя прекрасная няня», Елена Торшина

Скончалась актриса Елена Торшина, снявшаяся в сериале «Моя прекрасная няня». Об этом сообщил актер Станислав Садальский в своем блоге. Садальский выразил свои соболезнования, отметив, что Торшина была не только блестящей актрисой, но и одной из лучших его партнерш по сцене. Он также рассказал о трудностях, с которыми столкнулась актриса в последние годы: ей пришлось пережить смерть родителей и стать жертвой мошенников при продаже дачи. Елена Торшина запомнилась зрителям не только ролью медсестры в «Моей прекрасной няне», но и участием в таких проектах, как «ЧС. Чрезвычайная ситуация», «Управдомша» и «Тонькая грань». Она также сыграла в сериале «Кто в доме хозяин».

