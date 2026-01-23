Рязань
Суд Рязанской области взыскал компенсацию в пользу ребёнка-инвалида с Соцфонда
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что мать ребёнка-инвалида купила коррегирующий корсет за 77 тыс. рублей в конце 2023 года. Позже комиссия установила, что его нужно заменить из-за деформации позвоночника. Тогда в марте 2025 года мать приобрела новый корсет уже за 85 тыс. рублей. Она снова обратилась за компенсацией, но ей отказали из-за изменений в законодательстве.

Суд Рязанской области рассмотрел иск законного представителя ребенка-инвалида против территориального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что мать ребёнка-инвалида купила коррегирующий корсет за 77 тыс. рублей в конце 2023 года. Позже комиссия установила, что его нужно заменить из-за деформации позвоночника. Тогда в марте 2025 года мать приобрела новый корсет уже за 85 тыс. рублей. Она снова обратилась за компенсацией, но ей отказали из-за изменений в законодательстве.

Прокурор подал иск в интересах инвалида о выплате компенсации за новый корсет. Суд первой инстанции удовлетворил иск на 85 тысяч рублей и присудил 10 тысяч морального вреда из-за переживаний матери за здоровье её ребёнка.

Апелляционный суд установил, что из-за недостаточной информированности о новых правилах инвалид не получил нужный корсет вовремя.

Областной суд подтвердил решение районного суда и отклонил жалобу ответчика. Решение вступило в законную силу.

Фото: пресс-служба Рязанского областного суда.