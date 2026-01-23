С начала года сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани превысила 200 тысяч

Всего в 2026 году 86 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 237 200 рублей. Рязанцам напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, потому что у продавцов нет санитарных книжек.