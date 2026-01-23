Рязанец накопил более 170 тысяч рублей долга по алиментам

Прокуратура Захаровского района направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в уклонении от уплаты алиментов (ч.1 ст. 157 УК РФ), сообщает прокуратура Рязанской области.

Прокуратура Захаровского района направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в уклонении от уплаты алиментов (ч.1 ст. 157 УК РФ), сообщает прокуратура Рязанской области.

Следствие установило, что мужчина, несмотря на возможность трудоустроиться, умышленно игнорировал решение суда и не оказывал материальной помощи дочери. Задолженность по алиментам составила 171 тыс. рублей.

Законом за подобное преступление предусмотрено наказание: исправительные или принудительные работы до года, арест до трёх месяцев или лишение свободы на срок до одного года.