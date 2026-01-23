Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на улице Гоголя в Рязани

В Рязани полиция устанавливает очевидцев ДТП, в котором погибла 75-летняя женщина. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Авария произошла 28 ноября 2025 года около 18:00 возле дома № 33А на улице Гоголя. По данным следствия, 58-летний водитель автомобиля Nissan Almera сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, однако позже она скончалась от полученных травм.

Очевидцев происшествия или граждан, располагающих информацией о ДТП, просят обратиться в Отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, либо по телефону (4912) 44-46-08.